У Миколаєві поруч з будівлею, де планують надбудову, невідомі обрізали 150-річний дуб-пам’ятку

Дуб-пам’ятку пошкодили біля фасаду історичної будівлі на вулиці Велика Морська. Фото: Facebook/Євген Гомонюк

У центрі Миколаєва спиляли велику здорову гілку 150-річного дуба, який є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення.

Про це повідомив експерт з розвитку культури Офісу відновлення та розвитку Миколаєва Євген Гомонюк.

Дуб росте біля фасаду історичної будівлі на вулиці Велика Морська, 38, з боку вулиці Артилерійської. Охоронний статус дуба затверджений рішенням обласної ради ще у 1974 році та повторно — у 1984-му. Дерево внесене до Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

Євген Гомонюк зазначив, що 6 червня на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини розглядали питання реставрації пам’ятки архітектури — колишнього прибуткового будинку, біля якого і росте дуб. Власник будівлі запропонував надбудову третього поверху. Проте члени ради вирішили відправити проєкт на доопрацювання.

Дуб-пам’ятку пошкодили біля фасаду історичної будівлі на вулиці Велика Морська. Фото: Facebook/Євген Гомонюк

«Якщо коротко, то власник історичної будівлі пропонував добудувати третій поверх, але рішенням членів консультативної ради це питання відправили на доопрацювання. Цікаве й те, що на рендерах майбутньої 3-поверхівки не було й сліду вказаного вікового дуба. Хоча біля дуба-пам'ятки стоїть відповідна охоронна табличка, яка сповіщає про статус дерева. Навіть неозброєним оком видно, що будівництво нового поверху становить загрозу його існуванню – власнику доведеться спиляти напівкрони дерева. Тобто рішення ще не погоджено, а гілки дуба вже хтось пиляє», — написав Євген Гомонюк.

У Державній екологічній інспекції Південного-Західного округу у коментарі «МикВісті» повідомили, що інспектори вже взяли в роботу цей випадок. Вони мають вихати на місце, зробити заміри та з’ясувати всі обставини.

Дуб-пам’ятку пошкодили біля фасаду історичної будівлі на вулиці Велика Морська. Фото: Facebook/Євген Гомонюк Дуб-пам’ятку пошкодили біля фасаду історичної будівлі на вулиці Велика Морська. Фото: Facebook/Євген Гомонюк

Нагадаємо, що власник історичної двоповерхової будівлі в центрі Миколаєва — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина», планує добудувати там мансардний поверх.

Як відомо, у Миколаєві навесні почались роботи з реставрації історичної будівлі 19 сторіччя — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина». Територію навколо маєтку огородили парканом, а будівельники, зокрема, збили частину декоративної ліпнини на фасаді, як виявилось, ще до отримання дозволу на роботи. Раніше журналіст «МикВісті» Олег Деренюга звернув увагу на те, що над одним з вікон будівлі збили частину ліпнини. Там, як з’ясувалось, будуть двері.