У Миколаєві поруч з будівлею, де планують надбудову, невідомі обрізали 150-річний дуб-пам’ятку
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- Альона Коханчук
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10:41, 03 липня, 2025
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У центрі Миколаєва спиляли велику здорову гілку 150-річного дуба, який є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення.
Про це повідомив експерт з розвитку культури Офісу відновлення та розвитку Миколаєва Євген Гомонюк.
Дуб росте біля фасаду історичної будівлі на вулиці Велика Морська, 38, з боку вулиці Артилерійської. Охоронний статус дуба затверджений рішенням обласної ради ще у 1974 році та повторно — у 1984-му. Дерево внесене до Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.
Євген Гомонюк зазначив, що 6 червня на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини розглядали питання реставрації пам’ятки архітектури — колишнього прибуткового будинку, біля якого і росте дуб. Власник будівлі запропонував надбудову третього поверху. Проте члени ради вирішили відправити проєкт на доопрацювання.
«Якщо коротко, то власник історичної будівлі пропонував добудувати третій поверх, але рішенням членів консультативної ради це питання відправили на доопрацювання. Цікаве й те, що на рендерах майбутньої 3-поверхівки не було й сліду вказаного вікового дуба. Хоча біля дуба-пам'ятки стоїть відповідна охоронна табличка, яка сповіщає про статус дерева. Навіть неозброєним оком видно, що будівництво нового поверху становить загрозу його існуванню – власнику доведеться спиляти напівкрони дерева. Тобто рішення ще не погоджено, а гілки дуба вже хтось пиляє», — написав Євген Гомонюк.
У Державній екологічній інспекції Південного-Західного округу у коментарі «МикВісті» повідомили, що інспектори вже взяли в роботу цей випадок. Вони мають вихати на місце, зробити заміри та з’ясувати всі обставини.
Нагадаємо, що власник історичної двоповерхової будівлі в центрі Миколаєва — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина», планує добудувати там мансардний поверх.
Як відомо, у Миколаєві навесні почались роботи з реставрації історичної будівлі 19 сторіччя — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина». Територію навколо маєтку огородили парканом, а будівельники, зокрема, збили частину декоративної ліпнини на фасаді, як виявилось, ще до отримання дозволу на роботи. Раніше журналіст «МикВісті» Олег Деренюга звернув увагу на те, що над одним з вікон будівлі збили частину ліпнини. Там, як з’ясувалось, будуть двері.
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