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В Одесі судитимуть подружжя за незаконний продаж алкоголю і сигарет із фальшивими акцизними марками

В Одесі судитимуть подружжя за незаконний продаж алкоголю і сигарет. Фото: БЕБВ Одесі судитимуть подружжя за незаконний продаж алкоголю і сигарет. Фото: БЕБ

На Одещині подружжя судитимуть за продаж тютюнових і алкогольних виробів з підробленими акцизними марками.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, 39-річний житель Одеси протягом пів року незаконно продавав сигарети та алкоголь без ліцензії. Для цього він купував товар через Telegram, а далі перепродував його через месенджер Viber, де публікував оголошення з асортиментом і цінами. Замовлення відправляв поштою по Україні.

До справи чоловік залучив дружину, яка офіційно веде бізнес у магазинах селища Котовського та має ліцензію на продаж тютюнових виробів. Частину нелегального товару він зберігав у гаражі на в’їзді до Одеси, решту — в магазинах, якими керувала дружина.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 61 тисячу пачок сигарет із фальшивими марками, електронні сигарети, майже 1750 пляшок алкоголю невідомого походження, бочки та обладнання для розливу спирту. Усе майно, загальною вартістю понад 9,5 мільйона гривень, арештовано.

Чоловіку та жінці оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу — за продаж фальсифікованих підакцизних товарів, використання підроблених акцизних марок і вчинення злочину групою осіб.

Нагадаємо, податківці Миколаївської області провели перевірки підприємців, які торгують алкоголем та тютюновими виробами, і виявили низку порушень, загальна сума штрафів перевищила 289 тисяч гривень.

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