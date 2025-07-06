Кількість постраждалих внаслідок атаки на Миколаїв зросла до двох: пошкоджені десятки будинків

Наслідки удару по Миколаєву. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві внаслідок ранкової ворожої атаки постраждало двоє людей. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банк.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації та у ДСНС у Миколаївській області.

Спочатку було відомо про одного постраждалого, наразі кількість збільшилась до двох:31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогли на місці.

Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банк. Комунальні служби вже прибирають наслідки атаки.

Наслідки удару по Миколаєву. Фото: Миколаївська ОВА

Наслідки удару по Миколаєву. Фото: Миколаївська ОВА

Наслідки удару по Миколаєву. Фото: Миколаївська ОВА

Крім того, через падіння дронів і уламків у місті спалахнули дві пожежі. Рятувальники швидко загасили вогонь.

«Горів нежитловий двоповерховий будинок (площа пожежі — 50 квадратних метрів) та покрівля іншого двоповерхового житлового будинку (на площі 20 квадратних метрів). Рятувальники вжили заходів для ліквідації загорянь», — повідомили рятувальники.

Роботи з ліквідації наслідків атаки дронами тривають.

Наслідки удару по Миколаєву. Фото: Миколаївська ОВА

Наслідки удару по Миколаєву. Фото: Миколаївська ОВА

Наслідки удару по Миколаєву. Фото: Миколаївська ОВА

У місті виникло дві пожежі. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У місті виникло дві пожежі. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У місті виникло дві пожежі. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У місті виникло дві пожежі. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У місті виникло дві пожежі. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Постраждалий внаслідок атаки по місту. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Атака на Миколаїв 6 липня:

Вночі на 6 липня Миколаїв атакували ворожі шахеди. Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста.

Вже зранку у місті почули вибухи. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич повідомили про пошкодження будівель.

Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину. Наразі кількість збільшилась до двох: 31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогли на місці.