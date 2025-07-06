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У Кременчуці російський дрон влучив у будівлю ТЦК

Наслідки удару по місту 6 липня. Фото: ДСНСНаслідки удару по місту 6 липня. Фото: ДСНС

Уранці 6 липня російські війська атакували Кременчук Полтавської області дронами-камікадзе. Один із безпілотників поцілив у будівлю Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ та ДСНС України.

Окрім ТЦК, удар прийшовся й по житловому будинку поруч. На щастя, серед військових і працівників центру поранених або загиблих немає.

Загалом через атаку по місту постраждала одна людина. Пошкоджено 14 будинків і 5 авто. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Наслідки удару по місту 6 липня. Фото: ДСНСНаслідки удару по місту 6 липня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по місту 6 липня. Фото: ДСНСНаслідки удару по місту 6 липня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по місту 6 липня. Фото: ДСНСНаслідки удару по місту 6 липня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня Миколаїв атакували ворожі шахеди типу Shahed 131/136. Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста.

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