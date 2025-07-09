  • середа

    9 липня, 2025

  • 35°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 9 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 35° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Баштанщині у річці Інгул потонула 12-річна дівчинка

У Баштанському районі 12-річна дівчинка потонула в річці Інгул. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Баштанському районі 12-річна дівчинка потонула в річці Інгул. Фото: ДСНС Миколаївщини

Ввечері 8 липня біля села Інгулка в Баштанському районі 12-річна дівчинка пірнула у річку Інгул і потонула.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За попередньою інформацією, дві сестри без дорослих пішли купатися. Одна з дівчат пірнула і більше не виплила на поверхню. Інша, побачивши зникнення сестри, побігла за допомогою.

Під час пошуків вранці рятувальники знайшли тіло 12-річної дитини за кілька метрів від берега.

Поліція почала розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (випадкова загибель). Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. 

У Баштанському районі 12-річна дівчинка потонула в річці Інгул. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Баштанському районі 12-річна дівчинка потонула в річці Інгул. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Баштанському районі 12-річна дівчинка потонула в річці Інгул. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Баштанському районі 12-річна дівчинка потонула в річці Інгул. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, вранці 7 липня у Первомайську Миколаївської області під час риболовлі зник чоловік. Це сталося в акваторії річки Південний Буг на очах у свідків, які одразу викликали рятувальників.

Останні новини про: Миколаївщина

Синоптики попереджають: 8 липня на Миколаївщині найвищий клас пожежної загрози
На півдні Росія активніше застосовує дрони «Молнія», — речник Сил оборони
На Миколаївщині понад 250 населених пунктів залишилися без світла через аварію
Реклама

Читайте також:

новини

Не вистачило одного голосу: депутати не змогли затвердити межі скверу в Тернівці

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві комунальники прибрали сміття на зупинці після звернення мешканця

Світлана Іванченко
новини

Міська дитяча лікарня №2 отримає обладнання для діагностики туберкульозу та ВІЛ

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на гори сміття у дворах і занедбані зупинки: владу просять навести лад

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві суд наклав арешт на майно аптечної мережі, яка могла продавати фальсифікований «Оземпік»

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині понад 250 населених пунктів залишилися без світла через аварію
На півдні Росія активніше застосовує дрони «Молнія», — речник Сил оборони
Синоптики попереджають: 8 липня на Миколаївщині найвищий клас пожежної загрози

Не вистачило одного голосу: депутати не змогли затвердити межі скверу в Тернівці

У Миколаєві списали частину ілюмінації «Зоряне небо», пошкоджену під час обстрілів

48 хвилин тому

Росіяни атакували дроном однорічного малюка та літню жінку на Херсонщині

Головне сьогодні