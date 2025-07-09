На Баштанщині у річці Інгул потонула 12-річна дівчинка

У Баштанському районі 12-річна дівчинка потонула в річці Інгул. Фото: ДСНС Миколаївщини

Ввечері 8 липня біля села Інгулка в Баштанському районі 12-річна дівчинка пірнула у річку Інгул і потонула.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За попередньою інформацією, дві сестри без дорослих пішли купатися. Одна з дівчат пірнула і більше не виплила на поверхню. Інша, побачивши зникнення сестри, побігла за допомогою.

Під час пошуків вранці рятувальники знайшли тіло 12-річної дитини за кілька метрів від берега.

Поліція почала розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (випадкова загибель). Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

У Баштанському районі 12-річна дівчинка потонула в річці Інгул. Фото: ДСНС Миколаївщини У Баштанському районі 12-річна дівчинка потонула в річці Інгул. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, вранці 7 липня у Первомайську Миколаївської області під час риболовлі зник чоловік. Це сталося в акваторії річки Південний Буг на очах у свідків, які одразу викликали рятувальників.