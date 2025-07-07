Чоловік загинув під час риболовлі в Первомайську: тіло знайшли у річці
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- Марія Хаміцевич
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12:00, 07 липня, 2025
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Вранці 7 липня у Первомайську Миколаївської області під час риболовлі зник чоловік. Це сталося в акваторії річки Південний Буг на очах у свідків, які одразу викликали рятувальників.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
На місце прибув рятувальники. Під час обстеження води вони знайшли тіло загиблого на відстані 15 метрів від берега. Це — 67-річний чоловік.
Нагадаємо, що 27 червня в мікрорайоні Широка Балка у Миколаєві також під час риболовлі в річці Південний Буг зник чоловік. Тоді рятувальники знайшли тіло загиблого теж на відстані близько 15 метрів від берега.
Нещодавно, в одному із сіл Миколаївщини рятувальники, які повертались з пожежі, врятували чоловіка, який тонув у річці. Двоє рятувальників кинулися у воду та витягли його на берег. У чоловіка стався епілептичний напад.
Слід зазначити, що з початку 2025 року в Миколаївській області, зокрема в Миколаєві, на водоймах потонули семеро людей, серед яких троє дітей. Ще двох — одну дитину та одного дорослого — вдалося врятувати.
Нещодавно на пляжі в мікрорайоні Намив чоловік встиг витягнути з води одну з двох дівчат, що зникли під час купання. Іншу врятувати не вдалося.
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