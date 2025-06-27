У Миколаєві під час риболовлі в річці потонув чоловік. Фото: ДСНС

Вранці 27 червня в мікрорайоні Широка Балка у Миколаєві під час риболовлі в річці Південний Буг зник чоловік.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

На місце прибули фахівці аварійно-рятувального загону. За допомогою човна вони обстежили акваторію та знайшли тіло загиблого на відстані близько 15 метрів від берега. Його доправили на сушу. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно, в одному із сіл Миколаївщини рятувальники, які повертались з пожежі, врятували чоловіка, який тонув у річці. Двоє рятувальників кинулися у воду та витягли його на берег. У чоловіка стався епілептичний напад.

Слід зазначити, що з початку 2025 року в Миколаївській області, зокрема в Миколаєві, на водоймах потонули семеро людей, серед яких троє дітей. Ще двох — одну дитину та одного дорослого — вдалося врятувати.

Нещодавно на пляжі в мікрорайоні Намив чоловік встиг витягнути з води одну з двох дівчат, що зникли під час купання. Іншу врятувати не вдалося.