На Миколаївщині понад 250 населених пунктів залишилися без світла через аварію

ОНОВЛЕНО: Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 15:37 всіх споживачів заживили.

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.

Про ситуацію повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, електропостачання вже відновлено у 88 населених пунктах, включно з Миколаєвом. У 167 громадах роботи тривають.

«Сьогодні маємо все полагодити», — написав Віталій Кім.

Інформацію про аварію на електромережі підтвердив і міський голова Миколаєва Сєнкевич. Він повідомив, що комунальники вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, «Укренерго» просить українців сьогодні, 9 липня, у вечірні години, з 16:00 до 22:00, обмежити використання потужної електротехніки, щоб уникнути блекаутів.