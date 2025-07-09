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Українців закликають заощадливо споживати електроенергію ввечері, аби уникнути блекаутів

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

«Укренерго» просить українців сьогодні, 9 липня, у вечірні години, з 16:00 до 22:00, обмежити використання потужної електротехніки, щоб уникнути блекаутів.

Причиною стала спекотна погода, яка охопила всю Україну, та високе навантаження на мережу через активне використання кондиціонерів. Крім того, у ряді областей спостерігається значна хмарність, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

«З 16:00 до 22:00 сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною електротехнікою та не вмикайте кілька електроприладів одночасно», — йдеться у повідомленні.

Також «Укренерго» повідомляє про наслідки негоди: сильні дощі та грози знеструмили повністю або частково 681 населений пункт у шести областях. Бригади обленерго вже працюють над ліквідацією наслідків.

В компанії наголошують,  що  ситуація в енергосистемі може змінюватися. Рекомендується стежити за оновленнями на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.

Нагадаємо, Міненерго повідомляло, що у 2024 році  Україна пережила 33 масовані атаки РФ на енергосистему.

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