У Миколаєві пожежа сухостою пошкодила житлові будинків

Пожежа у Миколаєві 9 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 9 липня у Центральному районі Миколаєва внаслідок пожежі сухостою пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився територією і наблизився до приватного сектору. Пожежа охопила близько 1,5 гектара площі, перекинулася на подвір’я жителів та пошкодила щонайменше три житлові будинки і господарчі споруди. Точна кількість пошкоджених об'єктів уточнюється.

Рятувальники зазначають, що гасіння ускладнене через відсутність під’їздів до будинків. Вогнеборцям доводиться прокладати довгі рукавні лінії або використовувати підручні засоби.

У ДСНС нагадують, що такі пожежі найчастіше виникають через людську недбалість: підпал сухої трави, сміття або порушення правил пожежної безпеки.

Пожежа у Миколаєві 9 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаєві 9 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, протягом 8 липня та в ніч на 9 липня рятувальники загасили 52 пожежі на території Миколаївської області. Три з них виникли внаслідок бойових дій.