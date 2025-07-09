На Миколаївщині за добу сталося понад 50 пожеж: горіли будинки та пшениця

Пожежі на Миколаївщині 8-9 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 8 липня та в ніч на 9 липня рятувальники загасили 52 пожежі на території Миколаївської області. Три з них виникли внаслідок бойових дій.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Зокрема, під обстрілами знову опинилася Куцурубська громада. У селі Дмитрівка горіла господарча споруда та суха трава, у Солончаках — сухостій. Пожежі охопили площі 230 квадратних метрів та 10 гектарів.

У Галицинівській громаді після обстрілу загорілися житлові будинки й суха трава — площа займання сягнула 3000 квадратних метрів.

Також рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж на полях:

У селі Карликівка Веснянської громади згоріли стерня, лісосмуга та три гектари пшениці. Ще 10 гектарів вдалося врятувати.

У Веснянській громаді Вознесенського району вогонь знищив 15 гектарів пшениці, але вдалося зберегти 140 гектарів врожаю.

Крім того, 10 пожеж сталися у житловому секторі — горіли здебільшого сухостої, які загрожували перекиданням вогню на приватні будинки. Ще 37 випадків зареєстровано на відкритих територіях.

Загальна площа пожеж склала понад 62 гектари. Вдалося зберегти 17 житлових будинків, 10 господарчих споруд, одну літню кухню та гараж.

Пожежі на Миколаївщині 8-9 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 8-9 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 8-9 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у ДСНС повідомляли, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.

Крім того, з початку 2025 року за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах Миколаївщини склали 114 адміністративних протоколів і постанов. Винних осіб притягнули до відповідальності.