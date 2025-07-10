Під Миколаєвом пожежа ледь не дісталась житлових будинків

Рятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНС

У четвер, 10 липня, у Мішково-Погорілівській громаді, неподалік Миколаєва, загорілась суха трава. Вогонь ледь не дістався житлових будинків.

Про інцидент повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області. Загальна площа займання сягнула близько 10 гектарів.

Через сильний вітер і спеку вогонь швидко наближався до житлових будинків. До ліквідації залучили 4 пожежно-рятувальні підрозділи, спеціальну техніку для підвозу води, квадрокоптер для повітряного моніторингу, місцеву пожежну охорону та чергову зміну Оперативно-координаційного центру.

Рятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНС

Пожежу вдалося локалізувати та загасити до того, як вогонь дійшов до приватного сектора.

«Не спалюйте сміття, не залишайте відкритого вогню на природі, не порушуйте правил пожежної безпеки — ці дії можуть коштувати людям житла або навіть життя», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 9 липня та в ніч на 10 липня рятувальники загасили 45 пожеж на території Миколаївської області. Одну з них спричинили бойові дії.