Під Миколаєвом пожежа ледь не дісталась житлових будинків
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- Світлана Іванченко
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17:31, 10 липня, 2025
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У четвер, 10 липня, у Мішково-Погорілівській громаді, неподалік Миколаєва, загорілась суха трава. Вогонь ледь не дістався житлових будинків.
Про інцидент повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області. Загальна площа займання сягнула близько 10 гектарів.
Через сильний вітер і спеку вогонь швидко наближався до житлових будинків. До ліквідації залучили 4 пожежно-рятувальні підрозділи, спеціальну техніку для підвозу води, квадрокоптер для повітряного моніторингу, місцеву пожежну охорону та чергову зміну Оперативно-координаційного центру.
Пожежу вдалося локалізувати та загасити до того, як вогонь дійшов до приватного сектора.
«Не спалюйте сміття, не залишайте відкритого вогню на природі, не порушуйте правил пожежної безпеки — ці дії можуть коштувати людям житла або навіть життя», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 9 липня та в ніч на 10 липня рятувальники загасили 45 пожеж на території Миколаївської області. Одну з них спричинили бойові дії.
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