  • четвер

    10 липня, 2025

  • 29.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 29.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під Миколаєвом пожежа ледь не дісталась житлових будинків

Рятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНС

У четвер, 10 липня, у Мішково-Погорілівській громаді, неподалік Миколаєва, загорілась суха трава. Вогонь ледь не дістався житлових будинків. 

Про інцидент повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області. Загальна площа займання сягнула близько 10 гектарів.

Через сильний вітер і спеку вогонь швидко наближався до житлових будинків. До ліквідації залучили 4 пожежно-рятувальні підрозділи, спеціальну техніку для підвозу води, квадрокоптер для повітряного моніторингу, місцеву пожежну охорону та чергову зміну Оперативно-координаційного центру.

Рятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують пожежу поблизу Миколаєва 10 липня 2025 року. Фото: ДСНС

Пожежу вдалося локалізувати та загасити до того, як вогонь дійшов до приватного сектора.

«Не спалюйте сміття, не залишайте відкритого вогню на природі, не порушуйте правил пожежної безпеки — ці дії можуть коштувати людям житла або навіть життя», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, протягом 9 липня та в ніч на 10 липня рятувальники загасили 45 пожеж на території Миколаївської області. Одну з них спричинили бойові дії.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося понад 50 пожеж: горіли будинки та пшениця
У Миколаєві пожежа сухостою пошкодила житлові будинків
Пожежі на Миколаївщині: за добу вигоріло понад 25 гектарів пшениці та ріпаку
Реклама

Читайте також:

новини

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва: виконком перерозподілив ₴13 млн

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві виставили на продаж перших 8 комунальних об’єктів: найдорожчий коштує ₴2,4 млн

Аліна Квітко
новини

Насичений тиждень у Миколаєві: що подивитися й де відпочити

Марія Хаміцевич
новини

В Одесі відремонтують гімназію, пошкоджену через атаки РФ: на це виділили понад ₴6 млн

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині розслідують можливе розкрадання ₴1,9 на ремонтах школи та укриття

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

Пожежі на Миколаївщині: за добу вигоріло понад 25 гектарів пшениці та ріпаку
У Миколаєві пожежа сухостою пошкодила житлові будинків
На Миколаївщині за добу сталося понад 50 пожеж: горіли будинки та пшениця

У Гуріївці на Миколаївщині відремонтують амбулаторію за ₴2,9 млн

Зеленський заявив про готовність Італії взяти патронат над відбудовою Одеси

2 години тому

Насичений тиждень у Миколаєві: що подивитися й де відпочити

Головне сьогодні