Пожежі на Миколаївщині: за добу вигоріло понад 25 гектарів пшениці та ріпаку

Пожежі на Миколаївщині 9-10 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 9 липня та в ніч на 10 липня рятувальники загасили 45 пожеж на території Миколаївської області. Одну з них спричинили бойові дії.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У Горохівській громаді Баштанського району внаслідок обстрілу по фермерському господарству сталася пожежа. Від вогню вдалось зберегти мінеральні добрива та 30 тонн пшениці.

Решта пожеж виникли через загоряння сухої трави на відкритих ділянках, у житлових районах, на полях і в лісосмугах. Вогонь знову охопив сільськогосподарські культури — згоріло понад 15 гектарів пшениці. Уперше цього сезону зайнявся ріпак — вогнем знищено понад 10 гектарів.

Крім цього, вогонь із сухостою перекинувся на будівлі, знищивши один житловий будинок та дев’ять господарчих споруд. Ще три житлові будинки і дві споруди пошкоджені.

Загалом вдалося врятувати 29 житлових будинків, 7 господарчих споруд, гараж, літню кухню, а також 85 гектарів пшениці та 50 гектарів ріпаку.

Пожежі на Миколаївщині 9-10 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 9-10 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 9-10 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 9-10 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у ДСНС повідомляли, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.

Крім того, з початку 2025 року за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах Миколаївщини склали 114 адміністративних протоколів і постанов. Винних осіб притягнули до відповідальності.