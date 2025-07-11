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На Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті канабісу та вирощуванні конопель

На Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Фото:На Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Фото: Нацполіція

Поліцейські Миколаївщини затримали 42-річного жителя Радсадівської громади, якого підозрюють у вирощуванні та продажу наркотиків.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, чоловік на своєму подвір’ї вирощував коноплі, висушував, фасував і продавав канабіс переважно знайомим. Правоохоронці затримали його після чергового збуту наркотиків за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку у дворі та будинку підозрюваного поліцейські знайшли й вилучили майже 200 кущів коноплі, насіння, паперові згортки з підготовленим канабісом, мобільні телефони та понад 50 тисяч гривень готівки. Усе вилучене направили на експертизу.

Наразі чоловіку оголосили підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення та збут наркотиків. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Також після завершення експертизи можуть додатково висунути обвинувачення за статтею 310 Кримінального кодексу України — незаконне вирощування конопель.

На Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Фото: Нацполіція
На Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Одесі затримали іноземця, якого підозрюють у спробі переправити наркотики з Туреччини до країн Європи. За даними слідства, чоловіка затримали з валізою, у якій було 15 кілограмів героїну орієнтовною вартістю 63 мільйони гривень.

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