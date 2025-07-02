В Одесі затримали іноземця, якого підозрюють у наркотрафіку героїну з Туреччини

В Одесі підозрюють іноземця у спробі переправити наркотики з Туреччини. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали іноземця, якого підозрюють у спробі переправити наркотики з Туреччини до країн Європи. За даними слідства, чоловіка затримали з валізою, у якій було 15 кілограмів героїну орієнтовною вартістю 63 мільйони гривень.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Правоохоронці протягом року документували діяльність групи осіб, підозрюваних у переправленні героїну до країн ЄС через Україну. За даними слідства, до наркотрафіку причетні іноземці, частина з яких проживає в Одесі. Ймовірно, вони виконували роль кур’єрів: отримували координати схованок і доставляли наркотик до країн Європи.

«Правоохоронці затримали кур’єра з валізою героїну. Загалом вилучили 15 кілограмів наркотиків, гроші, автомобіль, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи», — йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України — «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Наразі суд взяв чоловіка під варту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці також встановлюють повне коло причетних до злочину.

В Одесі затримали іноземця, якого підозрюють у спробі переправити наркотики з Туреччини. Фото: Нацполіція В Одесі затримали іноземця, якого підозрюють у спробі переправити наркотики з Туреччини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Миколаївщини затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють у продажі наркотиків та важких психотропів на території регіону. Частину товару вони постачали ув’язненим у виправну колонію.