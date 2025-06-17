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На Миколаївщині затримали трьох осіб, яких підозрюють у збуті наркотиків та психотропів

Жителів Миколаївщини підозрюють у збуті наркотиків та психотропів. Фото: СБУЖителів Миколаївщини підозрюють у збуті наркотиків та психотропів. Фото: СБУ

На Миколаївщини затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють у продажі наркотиків та важких психотропів на території регіону. Частину товару вони постачали ув’язненим у виправну колонію.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Миколаївській області.

Організатором схеми був 41-річний житель Південноукраїнська. Разом із двома спільниками — чоловіками віком 44 та 47 років — він збував канабіс та синтетичні речовини, відомі як «солі».

«Вони викликають залежність уже після першого вживання, а їхня дія у п’ять разів небезпечніша за інші види синтетичних психостимуляторів», — зазначили правоохоронці.

За даними слідства, організатор замовляв заборонені речовини через так звані «майстер-клади», приймав замовлення від покупців, а двоє спільників займалися фасуванням і поширенням наркотиків шляхом «закладок». Частину продукції передавали до однієї з колоній регіону.

Затримали підозрюваних під час чергової спроби передати наркотики у виправну установу. Під час обшуків правоохоронці вилучили підготовлені до продажу пакети з психотропними речовинами та обладнання для їхнього виготовлення й фасування.

У СБУ також повідомили, що підозрювані щомісяця заробляли на наркоторгівлі кількасот тисяч гривень.

Жителів Миколаївщини підозрюють у збуті наркотиків та психотропів. Фото: СБУЖителів Миколаївщини підозрюють у збуті наркотиків та психотропів. Фото: СБУ
Жителів Миколаївщини підозрюють у збуті наркотиків та психотропів. Фото: СБУЖителів Миколаївщини підозрюють у збуті наркотиків та психотропів. Фото: СБУ

Всім затриманим повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Двом із підозрюваних суд уже обрав запобіжні заходи: організатору — тримання під вартою без права внесення застави та 47-річному спільнику — цілодобовий домашній арешт. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу 44-річному спільнику.

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали двох 36-річних чоловіків, причетних до незаконного обігу наркотиків. Орієнтовна вартість вилучених речовин становить майже мільйон гривень.

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