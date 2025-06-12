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Поліція вилучила наркотиків на ₴1 млн: у Миколаєві затримали двох підозрюваних

У двох миколаївців поліція вилучила наркотиків на мільйон гривень. Фото: НацполіціяУ двох миколаївців поліція вилучила наркотиків на мільйон гривень. Фото: Нацполіція

У Миколаєві поліцейські затримали двох 36-річних чоловіків, причетних до незаконного обігу наркотиків. Орієнтовна вартість вилучених речовин становить майже мільйон гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

Під час санкціонованих обшуків у будинках та транспорті підозрюваних вилучили:

  • 18 zip-пакетів з канабісом;
  • 4 пакетики з психотропами;
  • близько 1,5 кг канабісу;
  • майже 0,5 кг суцвіть конопель;
  • понад 70 кущів коноплі;
  • пакування для фасування, електронні ваги, мобільні телефони, готівку;
  • гранату, понад 200 набоїв до автоматичної зброї;
  • мисливську рушницю, перероблену під обріз, і набої до неї.

Усі вилучені речі направили на експертизу. Одному із затриманих повідомили про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання та збут наркотиків. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо додаткового повідомлення про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю.

Іншому чоловіку вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає до семи років ув’язнення.

Окрім того, слідчі готують підозри ще двом особам:

  • 39-річному чоловікові — за статтею 310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або вирощування конопель),
  • 40-річній жінці — за статті 309 Крмінального кодексу України (незаконне зберігання наркотиків без мети збуту).

Досудове розслідування триває.

У двох миколаївців поліція вилучила наркотиків на мільйон гривень. Фото: НацполіціяУ двох миколаївців поліція вилучила наркотиків на мільйон гривень. Фото: Нацполіція
У двох миколаївців поліція вилучила наркотиків на мільйон гривень. Фото: НацполіціяУ двох миколаївців поліція вилучила наркотиків на мільйон гривень. Фото: Нацполіція
У двох миколаївців поліція вилучила наркотиків на мільйон гривень. Фото: НацполіціяУ двох миколаївців поліція вилучила наркотиків на мільйон гривень. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Миколаївщині 40-річного мешканця Березнегуватської громади засудили до шести років за незаконне зберігання та продаж наркотиків та психотропних речовин серед односельців.

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