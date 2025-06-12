Поліція вилучила наркотиків на ₴1 млн: у Миколаєві затримали двох підозрюваних
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- Даріна Мельничук
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15:45, 12 червня, 2025
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У Миколаєві поліцейські затримали двох 36-річних чоловіків, причетних до незаконного обігу наркотиків. Орієнтовна вартість вилучених речовин становить майже мільйон гривень.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.
Під час санкціонованих обшуків у будинках та транспорті підозрюваних вилучили:
- 18 zip-пакетів з канабісом;
- 4 пакетики з психотропами;
- близько 1,5 кг канабісу;
- майже 0,5 кг суцвіть конопель;
- понад 70 кущів коноплі;
- пакування для фасування, електронні ваги, мобільні телефони, готівку;
- гранату, понад 200 набоїв до автоматичної зброї;
- мисливську рушницю, перероблену під обріз, і набої до неї.
Усі вилучені речі направили на експертизу. Одному із затриманих повідомили про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання та збут наркотиків. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо додаткового повідомлення про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю.
Іншому чоловіку вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає до семи років ув’язнення.
Окрім того, слідчі готують підозри ще двом особам:
- 39-річному чоловікові — за статтею 310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або вирощування конопель),
- 40-річній жінці — за статті 309 Крмінального кодексу України (незаконне зберігання наркотиків без мети збуту).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Миколаївщині 40-річного мешканця Березнегуватської громади засудили до шести років за незаконне зберігання та продаж наркотиків та психотропних речовин серед односельців.
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