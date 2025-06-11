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Жителя Миколаївщини засудили до 6 років за зберігання та продаж наркотиків

Ілюстраційне фото: Миколаївська обласна прокуратураЖителя Миколаївщини засудили за продаж та зберігання наркотиків. Ілюстраційне фото: Миколаївська обласна прокуратура

На Миколаївщині 40-річного мешканця Березнегуватської громади засудили до шести років за незаконне зберігання та продаж наркотиків та психотропних речовин серед односельців.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

За даними слідства, чоловік продавав наркотики з території власного будинку. Серед речовин, які він продавав клієнтам, були синтетичний психотропний засіб альфа-PVP та канабіс. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили понад 65 грамів готового до вживання канабісу.

Як зазначили в Миколаївській обласній прокуратурі, чоловіка визнали винним за частиною 2 статті 307 та частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів і психотропних речовин, а також за зберігання наркотиків без мети збуту.

Вирок наразі не набрав законної сили.

Нагадаємо, у Баштанці Миколаївської області поліцейські затримали чотирьох місцевих жителів, яких підозрюють у вирощуванні, зберіганні та продажі наркотиків.

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