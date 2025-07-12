У Чернівцях лікарі реанімували дитину, яка перестала дихати під час обстрілу РФ

У Чернівцях медики під час обстрілу рф реанімували дитину, яка перестала дихати. Фото: Facebook / Marta Levchenko

У Чернівцях під час російської атаки лікарі реанімували дівчинку Злату, яка раптово перестала дихати. Лікарі не спускалися в укриття, а залишилися рятувати дитину, попри російські удари по місту.

Про це повідомила засновниця «Міста Добра» в Чернівцях Марта Левченко.

Вона розповіла, що вночі під час обстрілів дівчинка раптово перестала дихати. Тож лікарі рятували дитину, попри російську атаку на місто.

«Злата перестала дихати саме під час прильотів, тому лікарі ціною небезпеки для власного життя не могли бути в укритті, тривала реанімація», — каже Марта Левченко.

Засновниця медцентру зазначила, що команда ретельно готувалась до можливих обстрілів і підготувала бомбосховища для ночівлі дітей там. Тож решта дітей перебували в укритті.

Також вона розповіла, що більшість дітей у «Домі Метеликів» Міста Добра були евакуйовані з небезпечних територій, мали мінно-вибухові травми, досі бояться спати біля вікон через пережитий стрес, тому навіть звук обстрілів для них — це «сто кроків назад у питанні реабілітації».

Нагадаємо, вночі 12 липня російська армія вдарила по Чернівцях та Львову дронами та ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.