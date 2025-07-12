  • субота

    12 липня, 2025

  • 27.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 12 липня , 2025 субота

  • Миколаїв • 27.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Чернівцях лікарі реанімували дитину, яка перестала дихати під час обстрілу РФ

У Чернівцях медики під час обстрілу рф реанімували дитину, яка перестала дихати. Фото: Facebook / Marta LevchenkoУ Чернівцях медики під час обстрілу рф реанімували дитину, яка перестала дихати. Фото: Facebook / Marta Levchenko

У Чернівцях під час російської атаки лікарі реанімували дівчинку Злату, яка раптово перестала дихати. Лікарі не спускалися в укриття, а залишилися рятувати дитину, попри російські удари по місту.

Про це повідомила засновниця «Міста Добра» в Чернівцях Марта Левченко.

Вона розповіла, що вночі під час обстрілів дівчинка раптово перестала дихати. Тож лікарі рятували дитину, попри російську атаку на місто.

«Злата перестала дихати саме під час прильотів, тому лікарі ціною небезпеки для власного життя не могли бути в укритті, тривала реанімація», — каже Марта Левченко.

Засновниця медцентру зазначила, що команда ретельно готувалась до можливих обстрілів і підготувала бомбосховища для ночівлі дітей там. Тож решта дітей перебували в укритті.

Також вона розповіла, що більшість дітей у «Домі Метеликів» Міста Добра були евакуйовані з небезпечних територій, мали мінно-вибухові травми, досі бояться спати біля вікон через пережитий стрес, тому навіть звук обстрілів для них — це «сто кроків назад у питанні реабілітації».

Нагадаємо, вночі 12 липня російська армія вдарила по Чернівцях та Львову дронами та ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Останні новини про: Війна в Україні

Спецпредставник США Келлог планує приїде до Києва 14 липня
Буданов: припинення війни можливе до кінця цього року, але за участі США
Італія надасть €32,5 млн на відновлення шести памʼяток Одеси, пошкоджених через атаки РФ
Реклама

Читайте також:

новини

У Німеччині судитимуть коміка, який пожартував про замах на Трампа

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Римі відбулася конференція з відновлення України: чим вона корисна для Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

За три роки бізнес отримав мікрогрантів на ₴79,3 млн у Миколаївській області

Юлія Бойченко
новини

«Виявляють стриманість», — Марінов про готовність партнерів інвестувати в економіку Миколаївщини

Юлія Бойченко
новини

Миколаїв до кінця року отримає ще 26 нових автобусів, — Сєнкевич

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Італія надасть €32,5 млн на відновлення шести памʼяток Одеси, пошкоджених через атаки РФ
Буданов: припинення війни можливе до кінця цього року, але за участі США
Спецпредставник США Келлог планує приїде до Києва 14 липня

«Виявляють стриманість», — Марінов про готовність партнерів інвестувати в економіку Миколаївщини

«На кожен товар є свій покупець»: в Миколаївській міськраді пояснили, як продаватимуть «занедбане» майно

9 годин тому

Ветерани війни та родини військових з Миколаєва отримали сертифікати на житло

Головне сьогодні