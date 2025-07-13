СБУ заявила про ліквідацію російських агентів, які убили її полковника у Києві

СБУ ліквідувала агентів рф, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві. Скриншот: СБУ

Співробітники Служби безпеки повідомила, що під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, вбивство полковника здійснили двоє людей — чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом керівник передав кілерам координати схрону, де був пістолет з глушником.

Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися «залягти на дно». Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині.

Зранку 13 липня правоохоронці провели спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи ФСБ рф стали чинити опір, тож їх ліквідували.

Спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

«Агентурно-бойова група ФСБ рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України — це смерть!», — зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла двом спробам замаху на вбивство президента Володимира Зеленського.