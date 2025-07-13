На Миколаївщині горів Тилігульський парк: вогонь знищив 9 га, вдалось врятувати пшеницю

На Миколаївщині горів Тилігульський парк: вогонь знищив 9 га. Фото: ДСНС

У суботу, 12 липня, на території Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив 9 гектарів чагарників і сухої трави.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Миколаївської області.

До ліквідації залучили підрозділи 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, добровільну пожежну охорону «Коблеве» та сільськогосподарську техніку з бочками для води від місцевих фермерів. Спільними зусиллями вдалось зупинити вогонь — врятовано 3 гектарів пшениці.

Це не єдиний випадок пожежної небезпеки цими вихідними: загалом на Миколаївщині за добу зафіксували 57 пожеж. Більшість з них — 39 випадків — на відкритих територіях. У приватному секторі горіли будинки та господарчі споруди, а в кількох районах спалахнули автівки.

На Миколаївщині горів Тилігульський парк: вогонь знищив 9 га. Фото: ДСНС На Миколаївщині горів Тилігульський парк: вогонь знищив 9 га. Фото: ДСНС

Одна з пожеж виникла через ворожий обстріл — у Миколаївському районі згорів житловий будинок. Також через займання в селі Лиманці вигоріли 3 нежитлові будинки та ще 3 господарчі споруди — загальна площа пожежі склала понад 5 тисяч квадратних метрів.

Найбільше випадків горіння сухостою та сміття зафіксували у громадах Миколаївського, Баштанського, Вознесенського та Первомайського районів. Загальна площа пожеж по області — понад 53 гектарів.

Нагадаємо, що через падіння уламків дронів загорілось поле із соняшником.