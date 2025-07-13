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На румунському курорті знайшли уламок, схожий на частину дрона

Ілюстративне зображення Shahed 136. Фото: зображення з відкритих джерелІлюстративне зображення Shahed 136. Фото: зображення з відкритих джерел

На пляжі Ефоріє-Суд у Румунії місцевий рибалка виявив металевий об’єкт, схожий на уламок безпілотника. Деякі відпочивальники припускають, що це може бути фрагмент крила дрона. 

Про це повідомляє румунське видання Adevărul.

Після повідомлення про знахідку на місце прибули співробітники антитерористичної бригади. Уламок вилучили та передали для подальшого аналізу. Інформацію також передали до Міністерства оборони Румунії.

Зараз тривають перевірки, щоб з’ясувати походження об’єкта та встановити, чи має він військове призначення.

Нагадаємо, що росіяни, 12 липня, атакували Куцурубську та Очаківську громади FPV-дронами й артилерією — пошкоджено будинки та школу. 

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