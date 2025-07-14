В Одесі судитимуть чоловіка, якого підозрюють у легалізації ₴7,8 млн від незаконного продажу сигарет

В Одесі судитимуть чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажі сигарет. Фото: БЕБ

В Одеській області до суду передали обвинувальний акт щодо 29-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами та легалізації отриманих від цього доходів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, уродженець Миколаївської області протягом двох років нелегально продавав тютюнові вироби через телеграм-канали, не маючи ліцензії та не будучи зареєстрованим як підприємець. Щоб приховати свою діяльність, він відправляв сигарети поштою, використовуючи вигадані дані відправника.

Сигарети зберігалися у приватному будинку в житловому масиві «Совіньйон». Під час обшуку правоохоронці вилучили майже 56 тисяч пачок сигарет, офісну техніку, чорнові записи, мобільні телефони та автомобіль. Усе майно, орієнтовною вартістю 5,5 мільйонів гривень, заарештовано.

Правоохоронці також з’ясували, що чоловік продав своїм спільникам щонайменше 200 коробів сигарет (по 500 пачок у кожному) та заробив на цьому 7,8 мільйона гривень. Ці гроші він згодом легалізував: переводив у готівку через банкомати, переказував на банківські рахунки інших осіб і витрачав на покупки.

Чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні та продажу підакцизних товарів, а також у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Йому інкримінуютьтакі статті Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 28 та частина 1 статті 204 — незаконне придбання, зберігання, збут та транспортування підакцизних товарів організованою групою;

частина 1 статті 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Нагадаємо, на Одещині подружжя судитимуть за продаж тютюнових і алкогольних виробів з підробленими акцизними марками.