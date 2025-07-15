  • вівторок

    15 липня, 2025

  • 35°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 35° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вночі на Миколаївщині збили 21 «Шахед»

Робота сил ППО. Фото: ukr.radioРобота сил ППО. Фото: ukr.radio

Вночі та вранці 15 липня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївською областю 21 ударний безпілотник «Shahed 131/136».

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«У ніч та на ранок 15 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 21 БпЛА типу «Shahed 131/136», — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, вночі 15 липня росіяни також атакували і Миколаївську область дронами-камікадзе. Внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджені два приватні будинки та господарську споруду.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Херсонщину: двоє загиблих, десятки поранених
Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів
Трампа заявив, що попри розчарування, з Путіним «ще не все скінчено»
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині гектар сільгоспземлі коштує понад ₴41 тисячу — одна з найдешевших цін в Україні

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич відповів як бореться з корупцією: не просто змінювати людей, а викоренити системно

Аліса Мелік-Адамян
новини

Розробка генерального плану Миколаєва коштуватиме ₴30 млн: мер відповів, коли почнуться ці роботи

Юлія Бойченко
новини

П’ять ліцеїв Миколаєва отримають техніку для занять з робототехніки

Аліна Квітко
новини

У Німеччині судитимуть коміка, який пожартував про замах на Трампа

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Трампа заявив, що попри розчарування, з Путіним «ще не все скінчено»
Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів
Росіяни атакували Херсонщину: двоє загиблих, десятки поранених

В Інгульському районі Миколаєва планують знести ще дві зупинки

На Миколаївщині виявили ймовірну переплату на тендері з будівництва укриття — понад ₴6 млн

2 години тому

У Миколаєві відновлюють подачу води після аварії: дитсадочки знову працюватимуть

Головне сьогодні