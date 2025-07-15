Вночі на Миколаївщині збили 21 «Шахед»
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- Марія Хаміцевич
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14:10, 15 липня, 2025
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Вночі та вранці 15 липня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївською областю 21 ударний безпілотник «Shahed 131/136».
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«У ніч та на ранок 15 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 21 БпЛА типу «Shahed 131/136», — зазначили в ОВА.
Нагадаємо, вночі 15 липня росіяни також атакували і Миколаївську область дронами-камікадзе. Внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджені два приватні будинки та господарську споруду.
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