Вночі на Миколаївщині збили 21 «Шахед»

Робота сил ППО. Фото: ukr.radio

Вночі та вранці 15 липня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївською областю 21 ударний безпілотник «Shahed 131/136».

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«У ніч та на ранок 15 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 21 БпЛА типу «Shahed 131/136», — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, вночі 15 липня росіяни також атакували і Миколаївську область дронами-камікадзе. Внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджені два приватні будинки та господарську споруду.