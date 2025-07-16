У Миколаєві водій Renault збив 10-річного хлопця: дитина в лікарні

У Миколаєві водій Renault збив 10-річного хлопця. Фото: Нацполіція

У середу, 16 липня, в Миколаєві водій автомобіля Renault збив 10-річного хлопця, який переходив дорогу на пішохідному переході.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Аварія сталася близько 9:20 на перехресті вулиць Марка Кропивницького та Маріупольської. Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження й був доставлений до лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Подію кваліфіковано за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 10 липня, близько 11:00, на трасі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» неподалік села Коблеве сталася смертельна аварія.