Смертельна ДТП на Миколаївщині: водій загинув, 3 пасажирів — у лікарні

Сьогодні, 10 липня, близько 11:00, на трасі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» неподалік села Коблеве сталася смертельна аварія.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

На Миколаївщині сталася смертельна ДТП, загинув водій та травмувалися пасажири. Фото: Нацполіція На Миколаївщині сталася смертельна ДТП, загинув водій та травмувалися пасажири. Фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, 49-річний водій автомобіля Toyota Corolla, не впоравшись із керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом. Водій загинув на місці.

У салоні також перебували пасажири 11, 17 та 39 років, які дістали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні.

Поліція закликає свідків події або осіб, які мають будь-яку інформацію, звертатися до Відділу розслідування злочинів у сфері транспорту за телефоном: 093-429-91-63 або 102.

Нагадаємо, що у Миколаєві автомобіль Audi A4 збив 81-річного пішохода, який переходив дорогу в забороненому місці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.