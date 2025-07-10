Смертельна ДТП на Миколаївщині: водій загинув, 3 пасажирів — у лікарні
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- Світлана Іванченко
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14:49, 10 липня, 2025
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Сьогодні, 10 липня, близько 11:00, на трасі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» неподалік села Коблеве сталася смертельна аварія.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Миколаївській області.
За попередньою інформацією, 49-річний водій автомобіля Toyota Corolla, не впоравшись із керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом. Водій загинув на місці.
У салоні також перебували пасажири 11, 17 та 39 років, які дістали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні.
Поліція закликає свідків події або осіб, які мають будь-яку інформацію, звертатися до Відділу розслідування злочинів у сфері транспорту за телефоном: 093-429-91-63 або 102.
Нагадаємо, що у Миколаєві автомобіль Audi A4 збив 81-річного пішохода, який переходив дорогу в забороненому місці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
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