  • четвер

    17 липня, 2025

  • 26.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 26.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Мені дали Миколаївську область, щоб все чікало та брякало», — поліція оприлюднила розмови «Наума»

Національна поліція України опублікувала аудіозаписи розмов смотрящого за Миколаївською областю, кримінального авторитета Ігора Науменка «Наума». 

Правоохоронці підозрюють його у контролі «чорної каси», координації обігу наркотиків і організації тиску на ув’язнених та їхніх рідних.

Як встановило слідство, Ігор Науменко був повʼязаний з «ворами у законі», зокрема, такими як «Шакро Молодой», «Коба Руставський», «Гелані Сєдой» та інші. Вони контролювали діяльність «Наума» та обіг кримінальних доходів у грошовий фонд, що використовувався для утримання злочинної структури та посилення її впливу.

Ігор Науменко під час затримання правоохоронцями. Фото: НацполіціяІгор Науменко під час затримання правоохоронцями. Фото: Нацполіція
Ігор Науменко під час затримання правоохоронцями. Фото: НацполіціяІгор Науменко під час затримання правоохоронцями. Фото: Нацполіція
Ігор Науменко під час затримання правоохоронцями. Фото: НацполіціяІгор Науменко під час затримання правоохоронцями. Фото: Нацполіція

На одному з фрагментів розмови з особою на імʼя Сергій «Наум» підтверджує, що його близькі дали йому контролювати Миколаївську область.

— Дай мені телефон, зрозуміло, кому подзвонити. Але це мої близькі, це вони мені дали цю Миколаївську область, ти розумієш, щоби все чікало і брякало. Це я сказав Джему займатися, це я його повіз. Він зараз хоче до Коби. Я особисто з Джемом був у Коби вдома, з Секою знайомий, Кобою. Джем із усіма на зв'язку, ти розумієш? І ось ці всі моменти не треба нікому. Потрібно сьогодні подумати, як об'єднати централ. Є відповідач у таборі, все через нього, всі вори зі мною солідарні. Тому що за це відповідаю я. А я, Серьога, довіряю Джему, як собі, — каже Ігор Науменко.

У межах досудового розслідування у нього првоели 50 обшуків. Фото: НацполіціяУ межах досудового розслідування у нього првоели 50 обшуків. Фото: Нацполіція
У межах досудового розслідування у нього првоели 50 обшуків. Фото: НацполіціяУ межах досудового розслідування у нього првоели 50 обшуків. Фото: Нацполіція
У межах досудового розслідування у нього првоели 50 обшуків. Фото: НацполіціяУ межах досудового розслідування у нього првоели 50 обшуків. Фото: Нацполіція

Поліція зазначає, що у рамках розслідування задокументовано численні епізоди його злочинного впливу. Один із них стосується спроби рейдерського захоплення агропідприємства. Бізнесмену, який відмовився діяти за вказівками Наума висунули вимогу — 550 тисяч доларів або добровільна передача майнового комплексу в Одеській області та 60 вантажівок. У разі відмови — підприємцю гарантували «проблеми».

— Я кажу це моя принципова позиція, ви знаєте, я чорне з таборів не буду забирати. У нас є інкасатори, ось вони забрали. Мені не треба, щоб ці бабки... Хто вулицею рухається, прийшли, залишили, я записав поклав, це ваші. Той узяв п'ять, той сім, той три. Понабирали бабок, жоден зі старших братів назад не поклав, хоча я їх під витрату. Я кажу: «Слухайте, виходить, що ви берете під витрату». «Але це ж наші бабки». Кажу: «Так, але наберіть того...» Я ось набрав Шакру, кажу: «Взяв це, даю вісімку». Каже: «А чого ви йому телефонуєте, це мої бабки». Кажу: «Розумію, що твої, я даю на звільнення або ти коли захворів. Але ти береш під витрату, треба, щоб ти повернув їх мені», — каже на іншому аудіозаписі Наум.

Зазначимо, що у межах досудового розслідування поліцейські провели 50 санкціонованих обшуків у чотирьох регіонах України. За результатами спецоперації «смотрящого» затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, на території Миколаївської області днями затримали двох кримінальних авторитетів Апті Іслангірієва та «положенця» Ігоря Науменка.

У липні 2020 року Заводський районний суд Миколаєва засудив Ігоря Науменка, Євгена Грудського та Ігоря Уварова до 5 років позбавлення волі у справі про вимагання грошей. Ігор Науменко заявив тоді, що подаватиме апеляційну скаргу на рішення.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Південноукраїнську на дитячому майданчику чоловік накинувся з ножем на знайомого
Смертельна ДТП на Миколаївщині: водій загинув, 3 пасажирів — у лікарні
Експосадовців із Миколаївщини підозрюють у незаконній передачі заповідних земель парку «Приінгульський»
Реклама

Читайте також:

новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Депутати з третього разу дозволили миколаївському музиканту Алексєєву облаштувати пляж на Намиві

Юлія Бойченко
новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Марія Хаміцевич
новини

Директор «Миколаївпастранс» просить містян повідомляти, якщо в автобусах не працюють кондиціонери

Даріна Мельничук

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Експосадовців із Миколаївщини підозрюють у незаконній передачі заповідних земель парку «Приінгульський»
Смертельна ДТП на Миколаївщині: водій загинув, 3 пасажирів — у лікарні
У Південноукраїнську на дитячому майданчику чоловік накинувся з ножем на знайомого

Рада обрала новий склад Кабінету Міністрів на чолі зі Свириденко

7 годин тому

Масштабна приватизація в Миколаєві: що стоїть за планами міської влади продати понад 100 об’єктів і чому це рішення варте уваги

СТАТТЯ

Головне сьогодні