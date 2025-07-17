«Мені дали Миколаївську область, щоб все чікало та брякало», — поліція оприлюднила розмови «Наума»

Національна поліція України опублікувала аудіозаписи розмов смотрящого за Миколаївською областю, кримінального авторитета Ігора Науменка «Наума».

Правоохоронці підозрюють його у контролі «чорної каси», координації обігу наркотиків і організації тиску на ув’язнених та їхніх рідних.

Як встановило слідство, Ігор Науменко був повʼязаний з «ворами у законі», зокрема, такими як «Шакро Молодой», «Коба Руставський», «Гелані Сєдой» та інші. Вони контролювали діяльність «Наума» та обіг кримінальних доходів у грошовий фонд, що використовувався для утримання злочинної структури та посилення її впливу.

Ігор Науменко під час затримання правоохоронцями. Фото: Нацполіція Ігор Науменко під час затримання правоохоронцями. Фото: Нацполіція Ігор Науменко під час затримання правоохоронцями. Фото: Нацполіція

На одному з фрагментів розмови з особою на імʼя Сергій «Наум» підтверджує, що його близькі дали йому контролювати Миколаївську область.

— Дай мені телефон, зрозуміло, кому подзвонити. Але це мої близькі, це вони мені дали цю Миколаївську область, ти розумієш, щоби все чікало і брякало. Це я сказав Джему займатися, це я його повіз. Він зараз хоче до Коби. Я особисто з Джемом був у Коби вдома, з Секою знайомий, Кобою. Джем із усіма на зв'язку, ти розумієш? І ось ці всі моменти не треба нікому. Потрібно сьогодні подумати, як об'єднати централ. Є відповідач у таборі, все через нього, всі вори зі мною солідарні. Тому що за це відповідаю я. А я, Серьога, довіряю Джему, як собі, — каже Ігор Науменко.

У межах досудового розслідування у нього првоели 50 обшуків. Фото: Нацполіція У межах досудового розслідування у нього првоели 50 обшуків. Фото: Нацполіція У межах досудового розслідування у нього првоели 50 обшуків. Фото: Нацполіція

Поліція зазначає, що у рамках розслідування задокументовано численні епізоди його злочинного впливу. Один із них стосується спроби рейдерського захоплення агропідприємства. Бізнесмену, який відмовився діяти за вказівками Наума висунули вимогу — 550 тисяч доларів або добровільна передача майнового комплексу в Одеській області та 60 вантажівок. У разі відмови — підприємцю гарантували «проблеми».

— Я кажу це моя принципова позиція, ви знаєте, я чорне з таборів не буду забирати. У нас є інкасатори, ось вони забрали. Мені не треба, щоб ці бабки... Хто вулицею рухається, прийшли, залишили, я записав поклав, це ваші. Той узяв п'ять, той сім, той три. Понабирали бабок, жоден зі старших братів назад не поклав, хоча я їх під витрату. Я кажу: «Слухайте, виходить, що ви берете під витрату». «Але це ж наші бабки». Кажу: «Так, але наберіть того...» Я ось набрав Шакру, кажу: «Взяв це, даю вісімку». Каже: «А чого ви йому телефонуєте, це мої бабки». Кажу: «Розумію, що твої, я даю на звільнення або ти коли захворів. Але ти береш під витрату, треба, щоб ти повернув їх мені», — каже на іншому аудіозаписі Наум.

Зазначимо, що у межах досудового розслідування поліцейські провели 50 санкціонованих обшуків у чотирьох регіонах України. За результатами спецоперації «смотрящого» затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, на території Миколаївської області днями затримали двох кримінальних авторитетів Апті Іслангірієва та «положенця» Ігоря Науменка.

У липні 2020 року Заводський районний суд Миколаєва засудив Ігоря Науменка, Євгена Грудського та Ігоря Уварова до 5 років позбавлення волі у справі про вимагання грошей. Ігор Науменко заявив тоді, що подаватиме апеляційну скаргу на рішення.