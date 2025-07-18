На Миколаївщині зіткнулися дві вантажівки: постраждав один із водіїв
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- Марія Хаміцевич
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11:27, 18 липня, 2025
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Вранці 18 липня поблизу села Красне Березанської громади на трасі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» сталося лобове зіткнення вантажівок Mercedes-Benz Sprinter та MAN.
Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.
У результаті аварії травми отримав 43-річний водій Mercedes, його госпіталізували. Рятувальники дістали його з кабіни, де він залишався заблокованим після зіткнення. Водій MAN не постраждав.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини аварії встановлюються.
Нагадаємо, нещодавно в Миколаєві водій автомобіля Renault збив 10-річного хлопця, який переходив дорогу на пішохідному переході. Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження й був доставлений до лікарні.
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