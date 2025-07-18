  • пʼятниця

    18 липня, 2025

  • 27.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 27.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У київському метро дівчина вигукнула «Слава Росії», за що її вдарили по голові

Кадр з відео, на якому видно, як пасажир метро вдарив дівчину за її вислови. Скриншот з соцмережіКадр з відео, на якому видно, як пасажир метро вдарив дівчину за її вислови. Скриншот з соцмережі

У київському метрополітені стався конфлікт між пасажирами. Дівчина вигукувала проросійські гасла, зокрема «Слава Росії», після чого один із чоловіків ударив її по голові.

Про інцидент стало відомо після того, як відео події з’явилося в Telegram-каналах. Правоохоронці дізналися про випадок із соцмереж, повідомили у поліції Києва.

За словами очевидців, дівчина нецензурно висловлювалася, ображала українців і провокувала інших пасажирів вигуками на підтримку Росії. Після удару кілька людей вимагали, щоб її висадили з вагона.

У поліції повідомили, що працівники управління в метрополітені встановлюють усіх учасників події та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

«Закликаємо громадян дотримуватись закону. Якщо ви стали свідком правопорушення — зверніться до правоохоронних органів», — йдеться в заяві поліції.

Нагадаємо, правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Миколаєва за публічне прослуховування російської музики.

Останні новини про: Війна в Україні

Дрони та артилерія атакували Миколаївщину: пошкоджена школа
На Херсонщині обстрілами зруйновано Пункт незламності: одна людина загинула
Посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії
Реклама

Читайте також:

новини

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Депутати з третього разу дозволили миколаївському музиканту Алексєєву облаштувати пляж на Намиві

Юлія Бойченко
новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Війна в Україні

Посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії
На Херсонщині обстрілами зруйновано Пункт незламності: одна людина загинула
Дрони та артилерія атакували Миколаївщину: пошкоджена школа

У Братському планують за ₴3,6 млн відремонтувати протирадіаційне укриття в лікарні

У центрі Миколаєва КП «Парки» незаконно спиляли дерево: інспектори склали протокол

2 години тому

Випускники Миколаївщини отримають більше грошей на навчання, якщо залишаться вступати вдома

Головне сьогодні