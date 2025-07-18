У київському метро дівчина вигукнула «Слава Росії», за що її вдарили по голові

Кадр з відео, на якому видно, як пасажир метро вдарив дівчину за її вислови. Скриншот з соцмережі

У київському метрополітені стався конфлікт між пасажирами. Дівчина вигукувала проросійські гасла, зокрема «Слава Росії», після чого один із чоловіків ударив її по голові.

Про інцидент стало відомо після того, як відео події з’явилося в Telegram-каналах. Правоохоронці дізналися про випадок із соцмереж, повідомили у поліції Києва.

За словами очевидців, дівчина нецензурно висловлювалася, ображала українців і провокувала інших пасажирів вигуками на підтримку Росії. Після удару кілька людей вимагали, щоб її висадили з вагона.

У поліції повідомили, що працівники управління в метрополітені встановлюють усіх учасників події та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

«Закликаємо громадян дотримуватись закону. Якщо ви стали свідком правопорушення — зверніться до правоохоронних органів», — йдеться в заяві поліції.

Нагадаємо, правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Миколаєва за публічне прослуховування російської музики.