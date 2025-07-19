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Атака дронів на Одесу: загорілася багатоповерхівка, є загиблий

Атака дронів на Одесу. Фото: Telegram/ Геннадій ТрухановАтака дронів на Одесу. Фото: Telegram/ Геннадій Труханов

У ніч на 19 липня Одесу атакували понад 20 ворожих дронів. Через влучання в місті спалахнула багатоповерхівка, загинула одна людина, є постраждалі.

Перші вибухи пролунали близько опівночі. Вибухи продовжувалися до 00:50. За словами мера міста Геннадія Труханова, безпілотники заходили на місто з різних напрямків.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура. Служби екстрено реагують і вже ліквідовують наслідки обстрілів.

Рятувальники витягували людей із палаючої багатоповерхівки. Всі обставини події з’ясовуються.

Атака дронів на Одесу. Фото: Telegram/ Геннадій ТрухановАтака дронів на Одесу. Фото: Telegram/ Геннадій Труханов
Атака дронів на Одесу. Фото: Telegram/ Геннадій ТрухановАтака дронів на Одесу. Фото: Telegram/ Геннадій Труханов
Атака дронів на Одесу. Фото: Telegram/ Геннадій ТрухановАтака дронів на Одесу. Фото: Telegram/ Геннадій Труханов
Атака дронів на Одесу. Фото: Telegram/ Геннадій ТрухановАтака дронів на Одесу. Фото: Telegram/ Геннадій Труханов

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 18 липня, Миколаївська область знову зазнала атак російських дронів. Ворог вісім разів обстріляв Куцурубську громаду дронами типу FPV.

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