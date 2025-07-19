Атака дронів на Одесу: загорілася багатоповерхівка, є загиблий
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- Альона Коханчук
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9:40, 19 липня, 2025
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У ніч на 19 липня Одесу атакували понад 20 ворожих дронів. Через влучання в місті спалахнула багатоповерхівка, загинула одна людина, є постраждалі.
Перші вибухи пролунали близько опівночі. Вибухи продовжувалися до 00:50. За словами мера міста Геннадія Труханова, безпілотники заходили на місто з різних напрямків.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура. Служби екстрено реагують і вже ліквідовують наслідки обстрілів.
Рятувальники витягували людей із палаючої багатоповерхівки. Всі обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 18 липня, Миколаївська область знову зазнала атак російських дронів. Ворог вісім разів обстріляв Куцурубську громаду дронами типу FPV.
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