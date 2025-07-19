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Російські війська вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Насоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВАНасоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вдень 19 липня російська ракета влучила по Васильківській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо — поранені.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації та ДСНС.

Удар зруйнував амбулаторію, школу, заклад культури, магазин, каплицю, приватні будинки та спричинив пожежі. Також пошкоджені автомобілі та лінії електропередач. Усіх постраждалих госпіталізували.

Крім того, під час обстрілу Павлограда загинув 68-річний чоловік, ще один 24-річний — поранений. На Нікопольщині постраждав 73-річний чоловік, його доправили до лікарні. Пошкоджено медичний і соціальний заклади, підприємства, будинки та техніку. Сталося кілька пожеж.

Насоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВАНасоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА
Насоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВАНасоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА
Насоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВАНасоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА
Насоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВАНасоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА
Насоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВАНасоідки удару по Днапропертровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, що у ніч на 19 липня Одесу атакували понад 20 ворожих дронів. Через влучання в місті спалахнула багатоповерхівка, загинула одна людина, є постраждалі.

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