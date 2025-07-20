У Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі та втік з місця аварії

У Києві працівник прокуратури на автівці збив жінку, що стояла на тротуарі, та втік з місця інциденту. Його вже затримали.

Про інцидент повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

ДТП сталася в Голосіївському районі столиці 19 липня пізно увечері. Працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні по вулиці Великій Васильківській.

— Водій автомобіля, порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано, — написав генпрокурор.

За кермом автівки перебував державний службовець Андрій Молочний — він не прокурор, однак працівник органів прокуратури й головний спеціаліст відділу, заявив Руслан Кравченко. Крім того, він додав, що бере цю справу під особистий контроль.

— Беру цю справу під контроль. І, як генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. [Потерпілій надається вся необхідна медична допомога. Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури, — написав він.

Нагадаємо, 19 липня, близько 5:45 ранку на проспекті Центральному, на перетині з вулицею 3-я Слобідська у Миколаєві, сталася смертельна аварія. 21-річний водій автомобіля Volkswagen збив 80-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, переходив дорогу в недозволеному місці.