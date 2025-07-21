У Вознесенському районі нетверезий водій Mercedes спричинив ДТП — постраждала жінка в реанімації

У Вознесенському районі на автодорозі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» сталася аварія за участі автомобілів Mercedes та Audi, що рухались у попутному напрямку.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Миколаївської області.

Інцидент трапився у суботу, 20 липня, близько 16:45 у селі Ракове. За попередніми даними, внаслідок зіткнення 35-річна водійка Audi зазнала тяжких тілесних ушкоджень і в критичному стані була госпіталізована. Водій Mercedes, 43-річний чоловік, мав ознаки алкогольного сп’яніння та також отримав травми.

Аварія сталась 20 липня під Вознесенськом. Фото: ГУНП Миколаївщини Аварія сталась 20 липня під Вознесенськом. Фото: ГУНП Миколаївщини

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинили тяжкі наслідки». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на строк від п’яти до восьми років.

На місці події працюють слідчі, які з’ясовують усі обставини аварії. Поліція закликає очевидців надати додаткову інформацію за телефонами 066 647 6367 або 102.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили про підозру водію, який скоїв наїзд на 80-річного пішохода у Миколаєві. Чоловік помер на місці аварії, що сталась 19 липня.