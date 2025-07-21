Вночі над Миколаївщиною збили 17 дронів
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- Марія Хаміцевич
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11:38, 21 липня, 2025
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Вночі 21 липня та вранці у Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили 17 безпілотників.
Йдеться про ударні дрони «Shahed 131/136» та безпілотники-імітатори різних типів, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
«У ніч на 21 липня та сьогодні зранку силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 17 БпЛА типу «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 20 липня, та вночі 21 липня російські війська обстрілювали Миколаївську область. В одному із сіл пошкоджено школу, два приватних будинки та лінію електропередач.
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