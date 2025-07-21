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Вночі над Миколаївщиною збили 17 дронів

Збитий російський дрон. Фото: Національна поліція України/для ілюстраціїЗбитий російський дрон. Фото: Національна поліція України/для ілюстрації

Вночі 21 липня та вранці у Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили 17 безпілотників.

Йдеться про ударні дрони «Shahed 131/136» та безпілотники-імітатори різних типів, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

«У ніч на 21 липня та сьогодні зранку силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 17 БпЛА типу «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 20 липня, та вночі 21 липня російські війська обстрілювали Миколаївську область. В одному із сіл пошкоджено школу, два приватних будинки та лінію електропередач.

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