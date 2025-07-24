На Одещині вибухнуло судно-земснаряд: загинули троє людей. Фото: facebook.com/uspa.gov.ua/для ілюстрації

Увечері 23 липня на гирлі «Бистре» в Одеській області стався вибух на судні-земснаряді. Загинули троє працівників державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Про це повідомили в АМПУ.

Судно виконувало планові днопоглиблювальні роботи. На борту перебували 11 членів екіпажу. Всі інші постраждалі доставлені до лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

Причини вибуху наразі встановлюються. На місці працюють відповідні служби.

Морський підхідний канал «Бистре» тимчасово закрито для судноплавства. Прохід суден до портів Дунайського регіону наразі здійснюється через Сулинський канал.

В АМПУ заявили, що родини загиблих та постраждалих отримають необхідну підтримку.