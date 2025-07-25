Передавав дані про полігони ЗСУ: військовослужбовця на Одещині судитимуть за держзраду
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- Марія Хаміцевич
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15:54, 25 липня, 2025
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На Одещині військовослужбовця Збройних сил України судитимуть по обвинуваченню у державній зраді.
За даними Державного бюро розслідувань, він передавав російським спецслужбам інформацію про українські навчальні полігони.
Слідство встановило, що з початку 2025 року чоловік збирав дані про місця дислокації полігонів, кількість особового складу та координати військових об’єктів в області. Передавав ці відомості через знайомого за кордоном, отримуючи за кожну інформацію близько 3 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали чоловіка у березні. Його викриття допомогло запобігти ракетному удару по одному з полігонів.
Військовослужбовцю інкримінують державну зраду, вчинену у складі групи осіб. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці теракту біля будівлі обласного ТЦК у Миколаєві. Чоловікам також загрожує довічне.
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