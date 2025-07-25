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Передавав дані про полігони ЗСУ: військовослужбовця на Одещині судитимуть за держзраду

Військового на Одещині обвинувачують у роботі на російські спецслужби. Фото: ДБРВійськового на Одещині обвинувачують у роботі на російські спецслужби. Фото: ДБР

На Одещині військовослужбовця Збройних сил України судитимуть по обвинуваченню у державній зраді.

За даними Державного бюро розслідувань, він передавав російським спецслужбам інформацію про українські навчальні полігони.

Слідство встановило, що з початку 2025 року чоловік збирав дані про місця дислокації полігонів, кількість особового складу та координати військових об’єктів в області. Передавав ці відомості через знайомого за кордоном, отримуючи за кожну інформацію близько 3 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали чоловіка у березні. Його викриття допомогло запобігти ракетному удару по одному з полігонів.

Військовослужбовцю інкримінують державну зраду, вчинену у складі групи осіб. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці теракту біля будівлі обласного ТЦК у Миколаєві. Чоловікам також загрожує довічне.

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