У Миколаєві затримали двох підозрюваних у підготовці теракту біля ТЦК

Затриманий підозрюваний у підготовці теракту біля ТЦК. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Служба безпеки України затримала двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці теракту біля будівлі обласного ТЦК у Миколаєві.

Як повідомили в СБУ, вони діяли на завдання російських спецслужб.

За даними справи, один із підозрюваних — 38-річний мешканець Кіровоградської області. Його завербували через Telegram після того, як він публікував проросійські коментарі. За інструкцією куратора він знайшов у Миколаєві схованку з вибухівкою, привів її у бойовий стан і замаскував.

Пізніше вибухівку використав 18-річний мешканець Київщини. За версією слідства, він планував закласти два саморобні пристрої біля ТЦК — один мав спрацювати одразу, другий — після прибуття екстрених служб. Його затримали на місці, коли той намагався встановити телефон для онлайн-трансляції теракту, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Обох підозрюваних взяли під варту. Їм інкримінують державну зраду та підготовку теракту. Чоловікам загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що з весни 2024 року Служба безпеки України затримала понад 700 людей, причетних до шпигунства, підпалів та вибухів, організованих за вказівкою Росії.