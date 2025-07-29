Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, 35 поранених

Вночі 29 липня російські війська атакували Запорізький район. Внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 35 дістали поранення.

Усім постраждалим надають медичну допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські війська завдали щонайменше вісім ударів, попередньо — авіабомбами ФАБ. Один з них поцілив у виправну колонію. Зруйновано приміщення колонії, також пошкоджено приватні будинки неподалік.

Нагадаємо, також 29 липня сили ППО збили п’ять російських безпілотників над територією Миколаївської області. У результаті падіння уламків сталася пожежа на агропідприємстві.