Вже 27 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    29 липня, 2025

  • 32.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 29 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 32.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, 35 поранених

Вночі 29 липня російські війська атакували Запорізький район. Внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 35 дістали поранення.

Усім постраждалим надають медичну допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські війська завдали щонайменше вісім ударів, попередньо — авіабомбами ФАБ. Один з них поцілив у виправну колонію. Зруйновано приміщення колонії, також пошкоджено приватні будинки неподалік.

Нагадаємо, також 29 липня сили ППО збили п’ять російських безпілотників над територією Миколаївської області. У результаті падіння уламків сталася пожежа на агропідприємстві.

Останні новини про: Обстріли

Росіяни атакували Дніпро та область: двоє людей загинуло, ще 5 — постраждали
Через обстріли на Херсонщині пошкоджені будинки та автомобілі, є загиблі
Росіяни атакували Суми: пошкоджено будівлю ОВА
Реклама

Читайте також:

новини

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Масштабна пожежа на Миколаївщині: полум’я стрімко поширюється через вітер

Світлана Іванченко
новини

Тимошенко заявила, що не дасть голоси за повернення незалежності НАБУ та САП

Світлана Іванченко
новини

Суд зменшив у майже 8 разів заставу арештованого миколаївського комунальника Бездольного — тепер за нього можуть внести всього ₴651 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

Росіяни атакували Суми: пошкоджено будівлю ОВА
Через обстріли на Херсонщині пошкоджені будинки та автомобілі, є загиблі
Росіяни атакували Дніпро та область: двоє людей загинуло, ще 5 — постраждали

Через пожежу на Миколаївщині вигоріло 45 гектарів лісу та сухостою

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

38 хвилин тому

Посуха знищує врожай на Миколаївщині: кукурудзу скошують, соняшник гине

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 27 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay