Над Миколаївщиною вночі збили 13 російських безпілотників
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- Марія Хаміцевич
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10:16, 31 липня, 2025
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Вночі 31 липня над Миколаївщиною Сили оборони України знищили 13 російських безпілотників.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, йдеться про ударні дрони «Shahed» та безпілотники інших типів. Інформації про руйнування або постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, також росіяни вранці 31 липня обстрілювали Очаків Миколаївської області із реактивної системи залпового вогню. Наслідки ще уточнюються.
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