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Над Миколаївщиною вночі збили 13 російських безпілотників

Сили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборониСили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Вночі 31 липня над Миколаївщиною Сили оборони України знищили 13 російських безпілотників.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, йдеться про ударні дрони «Shahed» та безпілотники інших типів. Інформації про руйнування або постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, також росіяни вранці 31 липня обстрілювали Очаків Миколаївської області із реактивної системи залпового вогню. Наслідки ще уточнюються.

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