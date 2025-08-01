На Миколаївщині збили вісім безпілотників, є пошкодження після обстрілів
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- Марія Хаміцевич
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8:18, 01 серпня, 2025
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Вночі 1 серпня сили протиповітряної оборони знищили вісім російських безпілотників «Shahed» та інших моделей. Внаслідок падіння уламків у Вознесенському районі загорілася суха трава за межами населених пунктів.
За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, 31 липня російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини.
У селі Дмитрівка внаслідок обстрілу загорілася суха трава. Пожежу ліквідували рятувальники. Також зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків і господарських споруд.
Крім того, того ж дня ворог обстріляв акваторію Очаківської громади з артилерії та атакував дронами FPV. Обійшлося без жертв.
Нагадаємо, також росіяни вранці 31 липня обстрілювали Очаків Миколаївської області із реактивної системи залпового вогню. Наслідки ще уточнюються.
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