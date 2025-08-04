За тиждень на Херсонщині знищили понад 1600 дронів, запущених росіянами
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- Даріна Мельничук
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20:37, 04 серпня, 2025
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З 28 липня по 3 серпня сили оборони знищили понад 1600 російських безпілотників, що становить близько 77% від усіх дронів, запущених по території Херсонської області.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За цей час зафіксовано 1644 випадків застосування FPV-дронів та скидів боєприпасів з безпілотників, з яких 843 — у межах Херсонської громади.
Загалом сили оборони знищили 1276 безпілотників, у тому числі 705 — в межах Херсонської громади.
Нагадаємо, минулої доби, 3 серпня, російські війська атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Загинула одна людина, ще п’ять отримали поранення.
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