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За тиждень на Херсонщині знищили понад 1600 дронів, запущених росіянами

У Херсонській області за тиждень знищили понад 1600 дронів. Ілюстраційне фото: ShutterstockУ Херсонській області за тиждень знищили понад 1600 дронів. Ілюстраційне фото: МОСТ

З 28 липня по 3 серпня сили оборони знищили понад 1600 російських безпілотників, що становить близько 77% від усіх дронів, запущених по території Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За цей час зафіксовано 1644 випадків застосування FPV-дронів та скидів боєприпасів з безпілотників, з яких 843 — у межах Херсонської громади. 

Загалом сили оборони знищили 1276 безпілотників, у тому числі 705 — в межах Херсонської громади.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВАПротидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, минулої доби, 3 серпня, російські війська атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Загинула одна людина, ще п’ять отримали поранення.

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