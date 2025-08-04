Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, п’ятеро поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби, 3 серпня, російські війська атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Загинула одна людина, ще п’ять отримали поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових і 44 приватні будинки. Також пошкоджено газопровід, транспортну, критичну та соціальну інфраструктуру, а також приватні автомобілі.

Нагадаємо, що влада Херсонщини планує закрити частину траси з Херсона до Миколаєва протидроновими сітками. Хоча вони не дають повної гарантії захисту від російських дронових атак.