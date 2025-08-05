На Одещині вночі стався вибух біля житлового будинку. Фото: Корреспондент.net

Вночі 5 серпня мешканці п’ятиповерхового будинку на проспекті Миру в Ізмаїлі почули гучний вибух.

Про це повідомляє «Суспільне Одеса» посилаючись на пресслужбу поліції.

Зазначається, що близько 00:16 мешканці почули гучний звук, схожий на вибух, який, за словами очевидців, лунав або з двору, або з підвалу першого під’їзду.

На місце події виїхали наряд патрульної поліції та представник керівництва Ізмаїльського районного відділу поліції. Вони встановили, що вибух стався біля входу до підвального приміщення між першим і другим під’їздами.

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, ознак пожежі або задимлення не виявлено.

Наразі тривають слідчі дії. Очікується прибуття вибухотехнічної служби. За попередньою інформацією, вибухнула граната.

Нагадаємо, вранці 5 липня на вулиці Варненській в Одесі вибухнув автомобіль Opel.