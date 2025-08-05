На Одещині вночі стався вибух біля житлового будинку
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- Даріна Мельничук
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11:38, 05 серпня, 2025
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Вночі 5 серпня мешканці п’ятиповерхового будинку на проспекті Миру в Ізмаїлі почули гучний вибух.
Про це повідомляє «Суспільне Одеса» посилаючись на пресслужбу поліції.
Зазначається, що близько 00:16 мешканці почули гучний звук, схожий на вибух, який, за словами очевидців, лунав або з двору, або з підвалу першого під’їзду.
На місце події виїхали наряд патрульної поліції та представник керівництва Ізмаїльського районного відділу поліції. Вони встановили, що вибух стався біля входу до підвального приміщення між першим і другим під’їздами.
Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, ознак пожежі або задимлення не виявлено.
Наразі тривають слідчі дії. Очікується прибуття вибухотехнічної служби. За попередньою інформацією, вибухнула граната.
Нагадаємо, вранці 5 липня на вулиці Варненській в Одесі вибухнув автомобіль Opel.
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