Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    5 серпня, 2025

  • 32.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 32.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині вночі стався вибух біля житлового будинку

Фото: Корреспондент.netНа Одещині вночі стався вибух біля житлового будинку. Фото: Корреспондент.net

Вночі 5 серпня мешканці п’ятиповерхового будинку на проспекті Миру в Ізмаїлі почули гучний вибух.

Про це повідомляє «Суспільне Одеса» посилаючись на пресслужбу поліції.

Зазначається, що близько 00:16 мешканці почули гучний звук, схожий на вибух, який, за словами очевидців, лунав або з двору, або з підвалу першого під’їзду.

На місце події виїхали наряд патрульної поліції та представник керівництва Ізмаїльського районного відділу поліції. Вони встановили, що вибух стався біля входу до підвального приміщення між першим і другим під’їздами.

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, ознак пожежі або задимлення не виявлено.

Наразі тривають слідчі дії. Очікується прибуття вибухотехнічної служби. За попередньою інформацією, вибухнула граната.

Нагадаємо, вранці 5 липня на вулиці Варненській в Одесі вибухнув автомобіль Opel.

Останні новини про: Вибух

На Одещині вибухнув автомобіль: одна людина загинула
На Миколаївщині від вибуху гранати загинув чоловік, ще троє людей постраждали
В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

Мер Сєнкевич хоче навести лад із хаотичним паркуванням у дворах миколаївців

Аліса Мелік-Адамян
новини

За пів року на Миколаївщині відкрили 425 нових компаній, а закрили — 242

Світлана Іванченко
новини

«Повсюди сміття, і антисанітарія. Всім просто байдуже», — жителька Миколаєва поскаржилась на стан дитячого містечка «Казка»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Люди блокують», — мер Миколаєва каже, що стикнувся з проблемами, впроваджуючи ШІ в роботу сесій

Катерина Середа
новини

Завод із переробки відходів руйнації у Миколаєві вже опрацював 3,6 тис. тонн: це приблизно як три зруйновані п’ятиповерхівки

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Вибух

В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік
На Миколаївщині від вибуху гранати загинув чоловік, ще троє людей постраждали
На Одещині вибухнув автомобіль: одна людина загинула

Кім присвятив пісню дружині до дня народження

Бійка з військовими ТЦК на Миколаївщині: подробиці від свідків

58 хвилин тому

У Миколаївській області за добу сталося 30 пожеж, горіли ліси, поля і будинки

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay