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У Херсоні майже 200 будинків у мікрорайоні Корабел залишилися без газу після російських авіаударів

Будинок з муралом у мікрорайоні Корабел, Херсон, травень 2025 року. Суспільне Херсон/Олександр КорняковЧерез російські обстріли у Херсоні майже 200 будинків залишилися без газу. Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

У мікрорайоні Корабел в Херсоні внаслідок російських авіаударів майже 200 будинків залишилися без газопостачання. Серед них — близько 50 багатоповерхівок і 150 приватних осель.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пише «МОСТ».

За його словами, обстрілами було пошкоджено газогін. Для його ремонту потрібно виконувати роботи на висоті, але безпекова ситуація наразі не дозволяє це зробити.

«Через постійні обстріли неможливо гарантувати безпеку працівників. Тому прогнозувати, коли вдасться відновити подачу газу, наразі неможливо», — пояснив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, у Херсоні через російські авіаудари пошкоджений міст, який веде до мікрорайону Корабел. Через це обласна влада просить мешканців тимчасово евакуюватися.

Заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів, що російські війська намагаються ізолювати мікрорайон Корабел від решти Херсона. Для цього вони цілеспрямовано обстрілюють міст через річку Кошеву, який з’єднує острівну частину міста з материком. 

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