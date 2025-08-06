За добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж: горіло сміття, сіно та гараж

Пожежі на Миколаївщині 5-6 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 5 серпня та вночі 6 серпня на Миколаївщині рятувальники ліквідували 36 пожеж, з яких 31 сталася на відкритих територіях, 4 — у житловому секторі, а одну спричинив обстріл.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У Куцурубській громаді через обстріл загорілися суха трава та пожнивні залишки. Вогонь охопив площу 2 гектари, але пожежникам вдалося його швидко ліквідувати та не допустити поширення на житлові будинки.

У селі Мартинівське Вознесенського району сталася пожежа в гаражі на приватному подвір’ї. Згоріли мотоцикл MUSSTANG, речі домашнього вжитку, перекриття та покрівля. Вогонь охопив 28 метрів квадратних метрів.

Також у Куцурубській громаді палали неексплуатовані будівлі та техніка, а у селі Новосергіївка Баштанської громади — тюки сіна та соломи. Пожежі охопили 50 та 80 метрів квадратних. Причини загорянь з’ясовуються.

Крім того, по всій області горіли очерет, суха трава, чагарники та сміття. Загальна площа таких пожеж склала 27,4 гектара.

Пожежі на Миколаївщині 5-6 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 5-6 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 5-6 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 5-6 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, після пожежі у парку «Дружба», яка охопила щонайменше 25%, КП «Миколаївські Парки» не зверталося до поліції.