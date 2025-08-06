У Миколаєві затримали чоловіка, підозрюваного у підготовці серії повітряних атак по місту

У Миколаєві затримано чоловіка, підозрюваного в підготовці серії повітряних атак по місту. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві затримали місцевого жителя, якого підозрюють у зборі даних для підготовки нових повітряних ударів по місту.

Про це повідомили в СБУ та Миколаївській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, затриманим виявився 45-річний місцевий житель. Правоохоронці вказують, що він підтримував зв’язок із агентом Сергієм Лебедєвим, також відомим під псевдонімом «Лохматий», який перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.

Діючи за вказівками куратора, чоловік пересувався містом і фіксував місця найбільшого скупчення українських сил. Зібрану інформацію, як зазначається, він передавав у вигляді міток на онлайн-картах, після чого видаляв усе листування.

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Слідчі повідомили, що під час обшуку за місцем проживання вони вилучили мобільний телефон, у якому містилися докази протиправної діяльності підозрюваного на користь армії РФ.

Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.

Хто такий «Лохматий Z»?

Відомо, що Сергій Лебедєв проживав колись в Миколаєві. Наразі він мешкає на території окупованої частини України. В своєму каналі він збирає та передаває російським окупантам інформацію для майбутніх обстрілів, зокрема Миколаєва.

Для цього він встановлював контакти із місцевими, які були готові передавати йому дані. Неодноразово Служба безпеки України встановлювала особи цих людей.

Наприклад, один з агента ФСБ, який працював на «Лохматого», збирав розвіддані, шпигуючи за аеродромами на території Миколаївщини.

В травні 2023 року СБУ заочно оголосила йому підозру. Пізніше у жовтні Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ через «зв’язкового». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв.

У липні 2024 року його заочно засудили до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо також, що з весни 2024 року Служба безпеки України затримала понад 700 людей, причетних до шпигунства, підпалів та вибухів, організованих за вказівкою Росії.