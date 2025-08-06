Мер Івано-Франківська назвав одного з місцевих активістів «громадським довбой*бом»

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на зустрічі з жителями міста у своєму кабінеті назвав голову ГО «Небайдужі франківчани» Богдана Козака «громадським довбой*бом».

Відповідне відео Богдан Козак оприлюднив на Facebook.

За словами Богдана Козака, на цій зустрічі ОСББ «Млинарська» намагалося вирішити питання, пов’язане з користуванням прибудинковою територією. На прохання голови ОСББ Тетяни Кульпи він зголосився допомогти й бути групою підтримки на зустрічі з міським головою.

Тетяна Кульпа заявила, що треба розв’язувати питання, «щось робити» і проводити громадські слухання в зручний час. Богдан Козак втрутився в розмову, почав говорити про статут громади, в якому визначено час для проведення таких слухань.

Реклама

«Я не хочу хамити вам, пане Богдане. Тому що ви хамите, а потім щось хочете. Ви хамите, особисто мене ображаєте, плакати тримаєте, двері вибивали, тому я з вами говорити не хочу», — сказав мер Руслан Марцінків.

Богдан Козак спитав, коли саме він вибивав двері. У відповідь Руслан Марцінків зазначив, що Богдан Козак є членом ОСББ. Після слів Козака про те, що він — громадський активіст, мер відповів, що той не активіст, а «громадський довбой*б». Той у відповідь також обізвав мера.

Словесна перепалка продовжилась, Руслан Марцінків порадив Богдану Козаку записатися на прийом окремо. Потім мер попросив вивести його з кабінету. Козак відповів, що не піде, й викличе поліцію. Чоловіки, присутні в кабінеті, вивели його, попри прохання представитися — не назвалися.

Пізніше Руслан Марцінків на своїй Facebook-сторінці теж оприлюднив відео цієї розмови, де також чутно нецензурну лайку на адресу Богдана Козака.

«На прийомі громадян всяке буває: і старі образи, і вривання, звинувачення, поліція і брехня, провокатори зі стажем… Бо терпіння інколи закінчується в кожного. Вчора і я піддався емоції. Але з хамами — по-хамськи!», — написав Руслан Марцінків.

Нагадаємо, що на останньому засіданні сесії Вознесенської міської ради під час розгляду питання щодо будівництва Центру ментального здоров’я та розвитку, мер міста Євгеній Величко почав матюкати депутатів, адже вони не підтримали проєкт рішення.