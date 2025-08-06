Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    6 серпня, 2025

  • 34.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 6 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 34.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мер Івано-Франківська назвав одного з місцевих активістів «громадським довбой*бом»

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Фото: Facebook / Руслан МарцінківМіський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на зустрічі з жителями міста у своєму кабінеті назвав голову ГО «Небайдужі франківчани» Богдана Козака «громадським довбой*бом».

Відповідне відео Богдан Козак оприлюднив на Facebook.

За словами Богдана Козака, на цій зустрічі ОСББ «Млинарська» намагалося вирішити питання, пов’язане з користуванням прибудинковою територією. На прохання голови ОСББ Тетяни Кульпи він зголосився допомогти й бути групою підтримки на зустрічі з міським головою.

Тетяна Кульпа заявила, що треба розв’язувати питання, «щось робити» і проводити громадські слухання в зручний час. Богдан Козак втрутився в розмову, почав говорити про статут громади, в якому визначено час для проведення таких слухань.

Реклама

«Я не хочу хамити вам, пане Богдане. Тому що ви хамите, а потім щось хочете. Ви хамите, особисто мене ображаєте, плакати тримаєте, двері вибивали, тому я з вами говорити не хочу», — сказав мер Руслан Марцінків.

Богдан Козак спитав, коли саме він вибивав двері. У відповідь Руслан Марцінків зазначив, що Богдан Козак є членом ОСББ. Після слів Козака про те, що він — громадський активіст, мер відповів, що той не активіст, а «громадський довбой*б». Той у відповідь також обізвав мера.

Словесна перепалка продовжилась, Руслан Марцінків порадив Богдану Козаку записатися на прийом окремо. Потім мер попросив вивести його з кабінету. Козак відповів, що не піде, й викличе поліцію. Чоловіки, присутні в кабінеті, вивели його, попри прохання представитися — не назвалися.

Пізніше Руслан Марцінків на своїй Facebook-сторінці теж оприлюднив відео цієї розмови, де також чутно нецензурну лайку на адресу Богдана Козака.

«На прийомі громадян всяке буває: і старі образи, і вривання, звинувачення, поліція і брехня, провокатори зі стажем… Бо терпіння інколи закінчується в кожного. Вчора і я піддався емоції. Але з хамами — по-хамськи!», — написав Руслан Марцінків.

Нагадаємо, що на останньому засіданні сесії Вознесенської міської ради під час розгляду питання щодо будівництва Центру ментального здоров’я та розвитку, мер міста Євгеній Величко почав матюкати депутатів, адже вони не підтримали проєкт рішення.

Останні новини про: Івано-Франківськ

Мер: Івано-Франківськ пережив найсильнішу атаку від початку повномасштабної війни
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській області вперше провели операцію із вилучення тромбу з головного мозку: «Ми зробили так, щоб пацієнт не став інвалідом»

Юлія Бойченко
новини

У Києві голова району прогнав безхатьків, які спали в укритті: у відповідь почув матюки

Світлана Іванченко
новини

Росія вночі атакувала газову станцію в Одеській області: понад 2 тисяч абонентів без газу

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» не зверталось в поліцію з приводу пожежі парку у «Дружба», — депутат облради

Світлана Іванченко
новини

НАЗК знайшло порушення у декларації Фалька: секретар міськради готовий оскаржити це в суді

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Івано-Франківськ

Мер: Івано-Франківськ пережив найсильнішу атаку від початку повномасштабної війни

У Миколаївській області вперше провели операцію із вилучення тромбу з головного мозку

У Миколаєві затримали чоловіка, підозрюваного у підготовці серії повітряних атак по місту

4 години тому

У Києві голова району прогнав безхатьків, які спали в укритті: у відповідь почув матюки

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay