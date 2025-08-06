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Росіяни обстріляли Куцурубську громаду: у двох селах спалахнули пожежі

Наслідки російських обстрілів по Миколаївщині. Фото: ДСНСНаслідки російських обстрілів по Миколаївщині. Фото: ДСНС

У середу, 6 серпня, російські війська вдень обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. 

Про це повідомили в ДСНС.

У результаті атаки у селі Дмитрівка зайнялася суха трава на відкритій території. У селі Іванівка пожежа охопила не лише траву, а й господарські споруди.

Рятувальникам вдалося швидко локалізувати вогонь: у Дмитрівці вигоріли дві тисячі квадратних метрів сухостою, а в Іванівці — ще одна тисячі квадратних метрів трави та 42 квадратні метри споруд. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Наслідки російських обстрілів по Миколаївщині. Фото: ДСНСНаслідки російських обстрілів по Миколаївщині. Фото: ДСНС
Наслідки російських обстрілів по Миколаївщині. Фото: ДСНСНаслідки російських обстрілів по Миколаївщині. Фото: ДСНС
Наслідки російських обстрілів по Миколаївщині. Фото: ДСНСНаслідки російських обстрілів по Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніш повідомлялось, що протягом 5 серпня та вночі 6 серпня на Миколаївщині рятувальники ліквідували 36 пожеж, з яких 31 сталася на відкритих територіях, 4 — у житловому секторі, а одну спричинив обстріл.

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