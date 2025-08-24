На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіли склади, авто і покинуті будівлі
- Марія Хаміцевич
12:13, 24 серпня, 2025
Минулої доби, 23 серпня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять різних займать.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Вранці у Миколаєві загорівся дах складських приміщень. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів, його швидко загасили. Попередня причина – коротке замикання в електромережі.
У селі Новогригорівка Вознесенського району горіло перекриття покинутого будинку. Площа пожежі була невеликою — один квадратний метр.
Близько 17:00 у Миколаєві рятувальники ліквідували займання сміття на першому поверсі закинутої будівлі, площа становила 10 квадратних метрів.
У селі Коравелове Миколаївського району палали пожнивні залишки на площі близько 1000 квадратних метрів.
Увечері, неподалік села Степове, зайнявся легковий автомобіль ВАЗ-2105. Вогонь знищив три квадратні метри авто. Причини та обставини встановлюють спеціалісти.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж, більшість із них — на відкритих територіях. Вогонь охопив понад 89 гектарів.
