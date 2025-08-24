Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    24 серпня, 2025

  • 23.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 23.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіли склади, авто і покинуті будівлі

Пожежа на Миколаївщині. Архівне фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Архівне фото: ДСНС

Минулої доби, 23 серпня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять різних займать.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вранці у Миколаєві загорівся дах складських приміщень. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів, його швидко загасили. Попередня причина – коротке замикання в електромережі.

У селі Новогригорівка Вознесенського району горіло перекриття покинутого будинку. Площа пожежі була невеликою — один квадратний метр.

Близько 17:00 у Миколаєві рятувальники ліквідували займання сміття на першому поверсі закинутої будівлі, площа становила 10 квадратних метрів.

У селі Коравелове Миколаївського району палали пожнивні залишки на площі близько 1000 квадратних метрів.

Увечері, неподалік села Степове, зайнявся легковий автомобіль ВАЗ-2105. Вогонь знищив три квадратні метри авто. Причини та обставини встановлюють спеціалісти.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж, більшість із них — на відкритих територіях. Вогонь охопив понад 89 гектарів.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині кількість пожеж зросла на 50% порівняно з минулим роком
На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж: вогонь охопив понад 89 га
У Миколаєві горіла покрівля складів: вогонь охопив 200 квадратних метрів
Реклама

Читайте також:

новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
новини

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі

Ірина Олехнович
новини

Рада обмежила доступ до реєстру нерухомості: як голосували нардепи від Миколаївщини

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві горіла покрівля складів: вогонь охопив 200 квадратних метрів
На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж: вогонь охопив понад 89 га
На Миколаївщині кількість пожеж зросла на 50% порівняно з минулим роком

«Народ, який має незламний дух»: Трамп привітав Україну з Днем Незалежності

Морпіхи за допомогою дронів встановили прапор України на окупованій Херсонщині

1 година тому

Харків відсвяткував День міста під зоряним небом

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay