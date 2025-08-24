На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіли склади, авто і покинуті будівлі

Пожежа на Миколаївщині. Архівне фото: ДСНС

Минулої доби, 23 серпня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять різних займать.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вранці у Миколаєві загорівся дах складських приміщень. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів, його швидко загасили. Попередня причина – коротке замикання в електромережі.

У селі Новогригорівка Вознесенського району горіло перекриття покинутого будинку. Площа пожежі була невеликою — один квадратний метр.

Близько 17:00 у Миколаєві рятувальники ліквідували займання сміття на першому поверсі закинутої будівлі, площа становила 10 квадратних метрів.

У селі Коравелове Миколаївського району палали пожнивні залишки на площі близько 1000 квадратних метрів.

Увечері, неподалік села Степове, зайнявся легковий автомобіль ВАЗ-2105. Вогонь знищив три квадратні метри авто. Причини та обставини встановлюють спеціалісти.

