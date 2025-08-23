Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    23 серпня, 2025

  • 21.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 21.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві горіла покрівля складів: вогонь охопив 200 квадратних метрів

У Миколаєві загорілася покрівля складів. Фото: ДСНСУ Миколаєві загорілася покрівля складів. Фото: ДСНС

Вранці 23 серпня у Миколаєві спалахнула покрівля складських приміщень одного з об’єктів.

Як повідомили у ДСНС, площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. До ліквідації займання залучили 26 рятувальників та шість одиниць спецтехніки.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.

У Миколаєві загорілася покрівля складів. Фото: ДСНСУ Миколаєві загорілася покрівля складів. Фото: ДСНС
У Миколаєві загорілася покрівля складів. Фото: ДСНСУ Миколаєві загорілася покрівля складів. Фото: ДСНС
У Миколаєві загорілася покрівля складів. Фото: ДСНСУ Миколаєві загорілася покрівля складів. Фото: ДСНС
У Миколаєві загорілася покрівля складів. Фото: ДСНСУ Миколаєві загорілася покрівля складів. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж, більшість із них — на відкритих територіях. Вогонь охопив понад 89 гектарів.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося 36 пожеж: на одній з них загинув чоловік
На Миколаївщині кількість пожеж зросла на 50% порівняно з минулим роком
На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж: вогонь охопив понад 89 га
Реклама

Читайте також:

новини

«Стан жахливий»: у Миколаєві скаржаться на запасний вихід з укриття

Світлана Іванченко
новини

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

Катерина Середа
новини

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Світлана Іванченко
новини

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж: вогонь охопив понад 89 га
На Миколаївщині кількість пожеж зросла на 50% порівняно з минулим роком
На Миколаївщині за добу сталося 36 пожеж: на одній з них загинув чоловік

«Стан жахливий»: у Миколаєві скаржаться на запасний вихід з укриття

Світлана Іванченко

«Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?

Україна втратила пілота винищувача МіГ-29: загинув при заході на посадку

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay