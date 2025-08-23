У Миколаєві горіла покрівля складів: вогонь охопив 200 квадратних метрів

У Миколаєві загорілася покрівля складів. Фото: ДСНС

Вранці 23 серпня у Миколаєві спалахнула покрівля складських приміщень одного з об’єктів.

Як повідомили у ДСНС, площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. До ліквідації займання залучили 26 рятувальників та шість одиниць спецтехніки.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за добу спалахнуло 59 пожеж, більшість із них — на відкритих територіях. Вогонь охопив понад 89 гектарів.